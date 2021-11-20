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Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe planını ezberliyor! Herkes eve, o kampa...

#Galatasaray#Fatih Terim#Fenerbahçe

Son 2 haftadır Fenerbahçe’nin tüm maçlarını analiz eden teknik heyet ‘hücum’ planı kurguladı. Terim ve ekibi bu gece takımı eve yollayıp Florya’da son şablonu çizecek.

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Milli maçlar için verilen arada Fatih Terim ve ekibi, F.Bahçe'yi devirmek için tüm planlarını masaya yatırdı. Necati Ateş ve Selçuk İnan'la birlikte rakiplerinin tüm maçlarını mercek altına alıp analizlerini yapan teknik heyet, hücum ağırlıklı bir planlama ile sahaya çıkma kararına vardı.

Sabah'ın haberine göre; Taylan'ı yedek soyundurup tek ön libero olarak Berkan'ı kullanacak olan İmparator, Halil'i forvet arkası pozisyonuna çekip ileri uca Mohamed'i koyacak. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in yan-hava topları zafiyetini video-analizlerle takımına gösteren Fatih Terim, baskı oluşturmama adına takımını kampa almayacak. Ancak Terim geçen sezon Kadıköy'de kazandıkları derbi öncesinde yaptığı gibi dev maça evinde değil Florya'da hazırlanacak. Terim'in son taktik çalışmasının ardından bu gece tesiste kalmayı planladığı öğrenildi. Futbolcular ise yarın sabah Florya'da toplanacak.

TARAFTARLAR SÜRPRİZ YAPACAK!

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Yarın akşam 52 bin taraftara ev sahipliği yapacak Nef Stadı'nda derbi hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Tribün grubu özel organizasyonlarla bu maça hazırlanırken ilk kez çifte koreografi planlanıyor. Maç öncesinde dev bir koreografi yapılacak, kale arkasındaki taraftarlar eğer derbi galibiyeti gelirse stadı terk etmeyecek ve ikinci bir organizasyonla bu zafer taçlandırılacak.

3 PUANA 4 MİLYON TL

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe galibiyeti için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbiyi kazanması halinde 4 milyon TL primle ödüllendirilecek.

TERCİH GENÇLER

Galatasaray'ın Fenerbahçe ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. Fatih Terim; Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile maça başlayıp 3 yerli zorunluluğunu bu üç genç oyuncusundan yana kullanma kararı aldı. Barış Alper, Taylan, Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise kulübede olacak.

UZAKTAKİLER DE DÖNDÜ!

F.Bahçe derbisi için geri sayıma geçen G.Saray'ın dünkü idmanında hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Milli takımlarından dönen Muslera, Yedlin ve Luyindama ilk kez antrenmana çıktı

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#Galatasaray#Fatih Terim#Fenerbahçe

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