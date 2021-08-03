Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli için fesih planı! Tazminat...
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, dün yaptığı açıklamada Falcao ve Feghouli'den takım bulmalarını istediklerini söylemişti. Sarı-kırmızılı kulüp, takım bulamamaları halinde tazminat ödeyerek oyuncuların maaş yükünden kurtulmayı da planlıyor.
Galatasaray'da yönetim, yüksek maaşları sebebiyle Falcao ve Feghouli ile yolları ayırmak için düğmeye basmış durumda. Başkan Burak Elmas, dün yaptığı açıklamada iki oyuncuya da kulüp bulmalarını söylediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.
İki oyuncuyla tazminat ödeyerek yolların ayrılması da gündemde. Sabah'ın haberine göre 5 milyon Euro garanti para kazanan Falcao'ya sözleşmesini feshetmesi için 2 milyon Euro tazminat önerileceği, benzer teklifin zorluk çıkarması halinde 3 milyon 850 bin Euro alan Feghouli'ye de yapılacağı öğrenildi.