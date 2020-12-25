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Son Dakika | Galatasaray'da Falcao Trabzonspor maçının kadrosunda!
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Radamel Falcao'nun kadroya alındığı belirtildi.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir Galatasaray'dan uzak kalan Radamel Falcao, geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlamıştı. Kolombiyalı yıldız, Trabzonspor maçının kadrosuna alındı.
Falcao bu sezon ligde 6 maça çıktı, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.
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