Son Dakika | Galatasaray'da Falcao şoku
Galatasaray'da son dakika şoku... Sarı kırmızılı takımda adale ağrısı hisseden Radamel Falcao antrenmanı tamamlayamadı. Kolombiyalı golcünün sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.
Galatasaray, hafta sonu oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Kolombiyalı golcünün sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada da, "İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak." ifadeleri kullanıldı.
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