Son dakika: Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu adaylık listesini teslim etti! Seçim iptali ihtimali, teknik direktör ve kasa kolaylığı açıklaması

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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, listesini teslim etti.

Hamamcıoğlu, Nef Stadyumu çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Olağanüstü bir seçim yapılacak. Galatasaray'ın içindeki duruma bakınca her zamankinmdan daha fazla birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Her ne kadar fikir ayrılıkları olsa da bunları zenginlik olarak görüp birlikte hareket etmemiz gerek. Umarız genel kurulumuz teveccüh gösterecektir. Rakip aday ile bu yarışa giriyoruz. Kim kazanırsa onunla birlikte hareket etmeye hazırız."

Seçim iptal olabilir mi?

Kanun ve tüzük çerçevesinde seçimin iptal olmaması lazım. İncelemeye tabi olan son 3 genel kurul. Erken seçim kararı da genel kurulda alınmadı yönetim kurulu tarafından alındı. Seçimin iptal edilmemesi gerekir ama aksi bir karar çıkarsa uymaktan başka çaremiz yok. Bu konu Galatasaray'ım iç konusudur.

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"Galatasaray'da tek adaylı seçim olmaz"

Adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı seçim bizde olmaz. Çoklu katılımı her zaman destekliyoruz. Önceki seçim 5 adaylıydı, bu seçim iki adaylı. Diğer adayımızın listesi de bizimki gibi değerli üyelerden oluşuyor. Umarım güzel bir seçim dönemi geçiririz.

"Kasa kolaylığı sağlayamayız"

Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz popülist söylemlerden kaçınarak bu seçima aday olduk. Popülist söylemlerin zararlarını gördük. Şu anda akıl, güven ve sakinlik ihtiyacı var. Kasa kolaylığı sağlamamız münkün değil. Bunu kimse yapamaz. Finansman yaratacak kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği anlaşması ve yeni spor yasası çerçevesinde kasa kolaylığı sağlayamazsınız zaten. Bizim finansal planlarımız hazır. Arkamızda güçlü bir iş dünyası desteği var. Zamanı gelince açıklarız.

"Galatasaray'ın bir teknik direktörü var"

Geçen seçimlerde söylediğimi tekrar ediyorum. Çok önemli birt süreçten geçiyor Galatasaray. Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu genel kurulu futbol şubesinin hocasına indirgememek lazım. Göreve gelirsek konuyla ilgili profesyonel arkadaşlar çalışmalarını yaparlar, yönetime getirirler. Biz de gereken tartışmaları yapıp kararı alırız. Şu anda Galatasaray'ın bir yönetimi var, takımın başında sözleşmeli hocası var. Kurumsal devamlılık açısından bizim yerimiz bellidir.

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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi

Osman Kocaman

Boğaç Göncü

Murat Uysal

Mehmet Emre Mısırlı

Levent Apaydın

Nizam Hışım

Cevat Genç

Utku Dönmez

Murat Karaman

Tamer Saka