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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu için karar verildi
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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu için karar verildi

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Son Dakika: Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu için karar verildi

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Remzi Sanver, Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ihraç edilmediğini açıkladı.

Yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sanver, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." diye konuştu.

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