Son Dakika: Galatasaray'da Erden Timur'un rüya transferi Antoine Griezmann! "En büyük hayalim"

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/2024 sezonunda da ipi göğüslemek isterken Avrupa'da da başarı hedefliyor. Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tam gaz sürdüren Cimbom, birbirinden önemli isimlere Sarı Kırmızılı formayı giydirdi, şimdi de gözünü dünyaca ünlü yıldız solağa çevirdi.

TRANSFER ŞOV!

Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanan Cimbom, sol bekini Angelino ile güçlendirdi. İspanyol yıldızın ardından Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, yedek kaleci olarak Günay Güvenç'i transfer ederken forvet hattını Cedric Bakambu ile güçlendirdi.

FENERBAHÇE'YE TARİHİ ZAHA ÇALIMI!

Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için pazarlık halinde olduğu Zaha'nın transferinde mutlu sona ulaştı ve ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı attı. “Ailesi İstanbul’u istemiyor” denilen 30 yaşındaki yıldız kısa sürede ikna edilirken ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı Kırmızılı ekip, 30 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.

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KEREM DEMİRBAY'DAN 3 YILLIK İMZA

Transferde adeta gövde gösterisi yapan Galatasaray'dan taraftarına bir müjde daha geldi. Kerem Demirbay için uzun süredir Bayer Leverkusen ile pazarlık halinde olan Sarı Kırmızılılar, gurbetçi yıldızı kadrosuna kattı. 2019’da Leverkusen’in bonservisi için Hoffenheim’a 32 milyon Euro ödediği 30 yaşındaki orta saha, artık Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek. Alman ekibine 3.7 milyon Euro bonservis ödeneceğini duyuran Cimbom, 3 yıllık sözleşme imzaladığı solak yıldıza her sezon için 1 milyon Euro maaş ödemesi yapacak.

ICARDI'DE MUTLU SON!

Haftalardır süren bekleyiş bitti, Mauro Icardi resmen Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Cimbom ile anlaşmaya varan ve imza için eşinin sağlık problemlerinin bir nebze düzelmesini bekleyen Arjantinli süperstar, İstanbul'a gelmesinin ardından resmi imzayı attı. Aslan, coşkulu bir şekilde karşılanan yıldız golcüye bir kez daha Sarı Kırmızılı formayı giydirdi.

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SEVENLER KAVUŞTU!

Geçen sezon takıma geldikten sonra Galatasaray’ın yıllardır büyük sorun yaşadığı forvet hattındaki problemi gideren, bir sene içerisinde kendisini efsaneler arasına yazdıran Mauro Icardi’de mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray, 10 milyon Euro bonservisle PSG'den kadrosuna kattığı Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Icardi, Galatasaray’a gelmeden önce birçok Suudi kulübünden dev teklifler almıştı. Ancak Arjantinli forvet, her şeye rağmen Sarı Kırmızılı ekibin bonuslar dahil 10 milyon Euro olan teklifini kabul etti.

RÜYA TRANSFER: GRIEZMANN

Şampiyonlar Ligi aşkına kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın hedefinde Antoine Griezmann olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Fransız forvet, bir süredir Suudi Arabistan kulüpleriyle TRANSFER görüşmeleri yapıyordu. Özellikle Al Nassr ve Al Hilal, tecrübeli futbolcuya teklif üzerine teklif sundu.

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MERTENS'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fanatik'in haberine göre; Kulübü Atletico Madrid, yeni sezonda ilk 11 planları arasında yer almayan Griezmann’ı bonservisiyle göndermeye oldukça sıcak bakıyor. Yıldız oyuncuyu Mertens’in yerine forvet arkasında kullanmak isteyen Sarı Kırmızılılar da işte tam bu noktada devreye girmiş durumda.

ERDEN TİMUR PROJEYLE ETKİLEMEYE ÇALIŞACAK

Her ne kadar Suudi kulüplerinin çok uzağında bir teklif paketi hazırlanmış olsa da Galatasaray tıpkı Icardi ve Zaha transferlerinde olduğu gibi ortaya konulacak projeyle Griezmann’ı etkilemeye çalışacak.

EN BÜYÜK HAYALİ!

Golcü oyuncu kesin olarak İspanyol devinden ayrılmaya karar verirse, Sarı-Kırmızılılar resmi olarak görüşmelere başlayacak. Özellikle Erden Timur’un yakın çevresine “En büyük hayalim” diyerek Griezmann transferini işaret ettiği öğrenildi.

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