Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur'un gönlündeki yıldızlar ortaya çıktı! Cristiano Ronaldo ve Eden Hazard...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Erden Timur#Ronaldo
Son dakika: Galatasarayda Erden Timurun gönlündeki yıldızlar ortaya çıktı Cristiano Ronaldo ve Eden Hazard...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

GS TV’de katıldığı programda transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un gönlündeki yıldızların Cristiano Ronaldo ve Eden Hazard olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, önceki akşam GS TV’de katıldığı programda, yaz transfer dönemi için, “Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz.” demişti.

Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur’un işaret ettiği iki ismin Manchester United’dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid’den Eden Hazard olduğu ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile temasa geçti Çok büyük kulüp ama Şampiyonlar Ligi...Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile temasa geçti! 'Çok büyük kulüp ama Şampiyonlar Ligi...'Haberi görüntüle

HÜRRiYET, 6 AĞUSTOS’TA DUYURMUŞTU

Galatasaray’ın Ronaldo’nun menajeriyle görüştüğünü Hürriyet, 6 Ağustos’ta okuyucularına duyurmuştu. Portekizli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan bir takımda oynamayacağım” diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid’den ayrılmak istemediğini bildirmişti.

Haberin Devamı

RONALDO'NUN ANNESİNİN SPORTING PLANI

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting forması giymesini istiyor.

Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro; "Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum.' Eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi futbol oynuyor. Cristiano Jr bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

UNITED'DA KALDI, SUSKUN BAŞLADI

Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Napoli gibi kulüplerle menajeri Jorge Mendes aracılığıyla görüşen Ronaldo'ya bütün kapılar kapanmış ve Manchester United'da kalmıştı. Yaz aylarında yaşananlarla ilgili bir röportaj vereceğini söyleyen Portekizli yıldız, henüz sessizliğini bozmadı.

Manchester United ile sezona çıkan Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de 6 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca birinde ilk 11 başladı. Diğerlerinde sonradan oyuna girdi. Toplam 207 dakika süre alan Ronaldo, henüz gol sevinci yaşayamadı. Portekizli yıldızın bu şekilde bir sezon başlangıcı bulunmuyor.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maça da ilk 11'de başlayan Ronaldo, 2-0 kazanılan Sheriff maçında penaltıdan gol atmıştı ve bu sezonki ilk gol sevincini yaşamıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Erden Timur#Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık