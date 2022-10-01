Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur'un gönlündeki yıldızlar ortaya çıktı! Cristiano Ronaldo ve Eden Hazard...

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, önceki akşam GS TV’de katıldığı programda, yaz transfer dönemi için, “Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz.” demişti.

Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur’un işaret ettiği iki ismin Manchester United’dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid’den Eden Hazard olduğu ortaya çıktı.

HÜRRiYET, 6 AĞUSTOS’TA DUYURMUŞTU

Galatasaray’ın Ronaldo’nun menajeriyle görüştüğünü Hürriyet, 6 Ağustos’ta okuyucularına duyurmuştu. Portekizli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan bir takımda oynamayacağım” diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid’den ayrılmak istemediğini bildirmişti.

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RONALDO'NUN ANNESİNİN SPORTING PLANI

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting forması giymesini istiyor.

Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro; "Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum.' Eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi futbol oynuyor. Cristiano Jr bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

UNITED'DA KALDI, SUSKUN BAŞLADI

Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Napoli gibi kulüplerle menajeri Jorge Mendes aracılığıyla görüşen Ronaldo'ya bütün kapılar kapanmış ve Manchester United'da kalmıştı. Yaz aylarında yaşananlarla ilgili bir röportaj vereceğini söyleyen Portekizli yıldız, henüz sessizliğini bozmadı.

Manchester United ile sezona çıkan Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de 6 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca birinde ilk 11 başladı. Diğerlerinde sonradan oyuna girdi. Toplam 207 dakika süre alan Ronaldo, henüz gol sevinci yaşayamadı. Portekizli yıldızın bu şekilde bir sezon başlangıcı bulunmuyor.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maça da ilk 11'de başlayan Ronaldo, 2-0 kazanılan Sheriff maçında penaltıdan gol atmıştı ve bu sezonki ilk gol sevincini yaşamıştı.