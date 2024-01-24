Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur'dan önemli açıklamalar! Başkan adaylığı, transferler ve şampiyonluk...

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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bugünkü antrenman sırasında basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un sözleri;

"ŞAMPİYONLUK MEŞALESİ YANDI"

"Seçildiğimiz günden beri hikaye yazmaktan bahsettik. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Galatasaray, renklerine aşık insanların takımıdır. Bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde neleri başardığımız ortadadır. Tek amacımız şampiyonluktur. Her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar işledi. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere."

"TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPTIK"

"1 hafta önce bir yemek yaptık. Futbolcularımızla buluştuk. Orada herkes söz aldı, konuştuk. Nasıl şampiyon olacağımızı konuştuk. Trabzon'da maç öncesi oyuncularımıza sürpriz yaptık. Her yeri karartıp, geçen seneki kutlamaları ve sevinçleri gösterdik. 'Şampiyon olanlar, bu duyguyu yaşayanlar, bu duyguyu tekrar yaşayınca hissedecek' dedik. Burada herkes çok çalışıyor."

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"MAYIS AYI SEÇİM DEĞİL ŞAMPİYONLUK AYIDIR"

"Bu sezonun dayanışma sezonu olacağını söylemiştim. Dayanışma, her koşulda birbirine sahip çıkmaktır. Bunu tüm bileşenleriyle hissediyoruz. Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı, şampiyonluk ayıdır. Bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Başkanımız her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur."

"BİZ KENETLENDİKÇE PANİKLİYORLAR"

"İnşallah Mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Biz kenetlendikçe herkes panikliyor, bütün duvarlar yıkılıyor. Hep birlikte nice mayıslarımız olsun."

ADAYLIK CEVABI

Soru: "Galatasaray Başkanlığı'na aday mısınız?"

Erden Timur: "Hayır, hiçbir zaman böyle bir şey de olmadı."

"1-2 TAKVİYE OLABİLİR"

"Belli mevkilere transfer olabilir. Kış transfer dönemi çok kısa. Doğru adımlar atmanız gerekiyor. Seçeneğin çok az olduğu bir dönemdir. 1 ya da 2 takviye yapacağız gibi gözüküyor. Forvet transferi düşünmüyoruz. Medyada çıkan isimlerin %90-95'i yanlış."

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"OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR"

"Birçok oyuncumuza teklif var. Eleştirilen oyuncularımıza da teklifler var. Yerini doldurmadan oyuncu göndermek normal değil. Bizi tatmin edecek bir teklif olursa değerlendirilecektir."

ANGELINO'NUN AYRILIĞI

"Angelino'nun menajerleri 3-4 takımla görüşüyor. Takım ismi vermem doğru olmaz. Leipzig ile de görüştükten sonra transfer gerçekleşebilir."

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE RIDVAN YILMAZ CEVABI

Soru: Rıdvan Yılmaz ve Abdülkadir Ömür masaya geldi mi?

Erden Timur: Oyuncu isimleriyle ilgili yorum yapamam. Yapmak da doğru değil.

MUSLERA İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Kaptanımız Muslera ile görüşeceğiz. Galatasaray için çok önemli bir değer, efsanemiz. Futbol hayatına devam etmek istiyorsa onunla görüşüp bu konuyu aramızda çözeriz diye düşünüyorum.