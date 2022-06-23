Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur'dan açıklamalar! Arda Turan devam edecek mi? Torrent ile tazminat görüşmesinde neler yaşandı?

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Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

13 yerli, 13 yabancı, 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz sezonki net maaş bütçesi 27 milyon euro. Vergi yasası değiştiği için 1.67 çarpanı var. 1 milyon dolar ödüyorsanız kulübe maliyeti 1.67 milyon dolar.

Net maaş 27 dediğimiz başka bir noktaya geçiyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl tahakkuk eden Mustafa Muhammed ödemesiyle birlikte 30.7 milyon euro bonservis için harcanmış. Yeni bir yapılanmaya girildi, gençleşme politikasına girildi. Bunlar Galatasaray için önemliydi.

Geçen seneki bonservis bütçemiz 30.7 milyon euro, kadromuzdaki oyuncuların bonservis bütçesi 67 milyon 880 bin euro. Bunun dışında imza bedelleri var. 3 milyon 291 bin euro. Yani 71 milyon euro kadromuzun bugüne kadar bonservislere ve imzalara ödenmiş bedel var.

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TRANSFER ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Sportif direktör ve hocamızla anlaştık. Kısa vadeli aksiyonlar var. Uzun vadede daha fazla aksiyon alacağız. Bu bir emanet iş. Teknik heyetin raporu esas. Onların hepsinin dataya dayandırılarak transfer kararı verilecek. Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak.

İlk 11'de 3 yerli olacağı için farkı yaratacak olan burası. Önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonucu gelecek. Stratejik sıralama yapmıyoruz. Ana kadroyu ise herkesi tatmin edecek ölçüde, Galatasaray'ın çıkarlarına uygun biçimde oluşturacağız.

3-4 haftada bütün transferi bitirmek zorundayız gibi bir durum var. Gelecek sezon Avrupa’da değiliz. Bu, futbolcuların gelmesi için önemli bir eşik. Çekince gibi bir durum olunca fiyata yansıyor. Bütçemizi açıklayamam ama belli.

YENİ SEZON HAZIRLIK PLANLAMASI

Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya'da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları set edildi, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da set edildi. En geç 31'inde Türkiye'ye döneceğiz.

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"BASKETBOLDA DEVAM EDİYORUZ"

Basketbola devam ediyoruz. Basketbolu güzelliklerle anıyoruz, hızlı aksiyonlar alıyoruz. Tüm transferlerimizi neredeyse tamamladık diyebiliriz. Onları da tek tek açıklayacağız. Önümüzdeki yıl hedef daha da büyüdü. 5 yıllık planlama yapmıştık, onun içerisindeyiz. Bu transferlerden sonra da kombineler, localar, koltukların satışına başlanacak. Basketbol tarafında her şey olumlu gidiyo

MEVCUT OYUNCULARA TEKLİF VAR MI?

Şu anda yazılı olarak kulübe gelmiş teklif yok. Sözlü olarak var. Öncelikle oyuncularla görüşeceğiz. Biz burada kalmak isteyen ve sahaya karakter koyacak oyuncularla devam edeceğiz.

MARCAO VE KEREM GİDECEK Mİ?

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Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bizim en değerli oyuncularımızdan. Kadromuzu korumak istiyoruz. Onlar kalmak istiyorsa, satış düşünmüyoruz.

ARDA TURAN GÖREV ALACAK MI?

Sözleşmesi biten oyuncularla devam edip etmeyeceğimize hoca bakacak. Ama birçoğuyla vedalaştık. Arda ile hep görüşürüm. Galatasaray’ın sporcu anlamında en kariyerli futbolcusu. Çok da değerli ve içten bir kardeşim. Yapılanmayla ilgili bizim esas önceliğimiz kadro olduğu için, ona odaklanıyoruz. Çok değerli bir scout ekibimiz var, idari yapılanmanın içinde olan değerli arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte süreci götürüyoruz. Sportif AŞ'de futboldan sorumluyum. Cenk Bey, futbol direktörü olacak. Teknik heyet ve kadro şu an kuruluyor. Hocamız geldi. Bizim amacımız, 5 yıllık bir planlama yapmak. Şu an önceliğimiz kısmen yapılanma ve kadroyu oluşturma. Okan Hoca'nın ekibinde uluslararası bir isim de olacak.

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TORRENT İLE FESİH GÖRÜŞMELERİNDE NELER YAŞANDI?

Tüm parayı verecekseniz, sizinle çalışmak istemiyoruz dersiniz, onurlandırırsınız, kalan ödemelerini yaparsınız. Biz böyle bir şey yaptık. Ben bu görüşmeyi yaptım. Salı mazbatayı aldık, çarşamba görüştük, perşembe de kendi ülkesine gitti. Biraz onu doğru karşılamıyorum, kimse benimle görüşmedi demesini. Eski yöneticiden istedik, o da görüştü. Menajerimle görüşün diye karşılık geldi, Torrent tarafından. Yüz yüze görüşme isteği konuşuldu. Biz bir indirim beklentisi içerisindeydik. Tazminat başka bir şey. Biz bu süreci bu şekilde yürütmeseydik, tazminat insanların haklı, tazminat sözleşmede yazsa da, yazmasa da. Sensibile sağ olsun bu anlamda indirim yaptı, sulh protokolü ile sonlandırdık. Sayın Torrent, yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. Biz de indirim olursa direkt ödeyebiliriz, yoksa dava yoluyla çözülebilir dedik, öyle oldu. Böyle sonuçlanmaması gerekiyordu, böyle sonuçlandı. Davanın sonunda en son gelinebilecek nokta da, Sayın Torrent’in istediği şey. Baktığınızda bu bir tercihtir. Gelin sulhle anlaşalım. Gelecek yıl çalışacağınız bedeli alacaksınız zaten. Ama çalışmadan alacaksınız, gelin indirim yapın dedik.

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"YUNUS AKGÜN, EMRE AKBABA, OKAN KOCUK BİZİMLE OLACAK"

Yunus Akgün da, Okan Kocuk da, Emre Akbaba da iyi performanslar sergilediler. Hocamız zaten kadroda görmek istiyor. Bizle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecekler var. Kampta birçoğuna şans tanınacak. Altyapıdan birçok oyuncuyu kadromuza alacağız, birçok model olacak. Yurt dışı pilot takımıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz.

"OKAN HOCA RAKAMSAL HİÇBİR ŞEY KONUŞMADI"



Sözleşmemiz 1+1. Kendisi rakamsal hiçbir şey konuşmadı. Ben 3-4 defa bu konuda kendisini zorladım, konuşmadı. Dünyada nasılsa, böyle bir ekibi olacak. Ben gelecek için, uzun vadede, Galatasaray’ın geleceğinde yer alacağını düşünüyorum Okan hocanın. İnşallah da öyle olur. Okan hocanın ekibi belli olmadı. Uluslararası isimler de olacak. Duran toplarla ilgili, çeşitli pozisyonlarla ilgili farklı yapılanmalar olacak. Geniş çalışılıyor. Hocanın takdirinde ekibi. Scout analizleri de yaptırdık, hoca gelmeden önce. Hocayla 9 yıldır çalışıyor İrfan hoca. Hoca değerlendirmesini yaptıktan sonra belli olacaktır.

Okan Buruk'un Galatasaray'a teknik direktör olması mutlu etti. Galatasaray'da ilk formayı ben vermiştim. Galatasaray adına söylüyorum; oradaki değer yargıları biraz farklıdır. Okan'a hem inanıyorum, hem güveniyorum, hem de başarılı olacağına inanıyorum. Okan hocayla, rakamsal hiçbir şey konuşmadık, profesyonel bir konu olduğu için ben kendisini zorlasam da hiç konuşmadık.

"YABANCI OYUNCULARLA GÖRÜŞÜP İKNA ETMEMİZ LAZIM"

Mustafa Muhammed'in 1 Temmuz'da ödemesi var. Diagne'nin sözleşmesi devam ediyor. Takviye yapmak istediğimiz yerler var ama yabancı kontenjanımız dolu. Yabancılarla görüşmemiz, ikna etmemiz lazım.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI VE HALİL DERVİŞOĞLU TRANSFERLERİ

İsimler üzerinden konuşmak istemiyorum. Her türlü transfer planımız hazır. İsimler üzerinden gittiğimiz zaman bütçemizde değişimler oluyor. Planlamamız ve hocamızın istekleri doğrultusunda gereken transferleri yapacağız.