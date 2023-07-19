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Son Dakika: Galatasaray'da Erden Timur, Cedric Bakambu transferi için Hollanda'da!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Cedric Bakambu
Son Dakika: Galatasarayda Erden Timur, Cedric Bakambu transferi için Hollandada
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 14:47

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Bakambu transferi için Hollanda'ya gitti. Golcü futbolcuyu ikna eden Erden Timur, Al-Nasr kulübü yetkilileriyle son görüşmeleri yaptıktan sonra yeni transferle birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor.

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Cedric Bakambu transferini noktalamak üzere.

ERDEN TİMUR HOLLANDA'DA

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Cedric Bakambu transferi için dün sabah özel uçakla Hollanda'ya gitti.

Erden Timur, Cedric Bakambu ve Al Nassr Kulübü yöneticileri ile dün gece Amsterdam Sheraton Hotel’de bir araya geldi..

Golcü futbolcuyu ikna eden Erden Timur, Al-Nasr kulübü yetkilileriyle müzakerelerini sürdürüyor.

 

ERDEN TİMUR BU GECE DÖNECEK

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Cedric Bakambu transferini noktalaması halinde özel uçakla oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.

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#Galatasaray#Transfer#Cedric Bakambu