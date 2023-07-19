Son Dakika: Galatasaray'da Erden Timur, Cedric Bakambu transferi için Hollanda'da!

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Cedric Bakambu transferini noktalamak üzere.

ERDEN TİMUR HOLLANDA'DA

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Cedric Bakambu transferi için dün sabah özel uçakla Hollanda'ya gitti.

Erden Timur, Cedric Bakambu ve Al Nassr Kulübü yöneticileri ile dün gece Amsterdam Sheraton Hotel’de bir araya geldi..

Golcü futbolcuyu ikna eden Erden Timur, Al-Nasr kulübü yetkilileriyle müzakerelerini sürdürüyor.

ERDEN TİMUR BU GECE DÖNECEK

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Cedric Bakambu transferini noktalaması halinde özel uçakla oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.