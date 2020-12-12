Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba'ya İtalya'dan talip çıktı!

Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarına forma giyen Emre gol atamasa da rakip savunmalara yaptığı pres ve hareketli oyun yapısıyla Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim form tutmaya başlayan yıldız oyuncuyu 11'de kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Performansını değerlendiren Emre Akbaba da, "Bir yılda iki ciddi sakatlık yaşadım. Fizik olarak toparlanmam zaman aldı. Oynadıkça daha iyi olacağım. Tek ihtiyacım olan düzenli oynamak. Şimdi bu şans geldi ve her maç bir adım ileri gidiyorum. Kendime güveniyorum, zamanla çok daha iyi olacağım" ifadesini kullanmıştı.

TOLGAY ARSLAN SONRASI...

Galatasaray ile sözleşme uzatması beklenen yıldız futbolcuya İtalya'dan talip çıktı. İtalyan basının haberine göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Tolgay Arslan'ı bonservissiz olarak kadrosuna katan Udinese, Emre Akbaba için de aynı formülü deneyecek.

Udinese, Emre Akbaba'nın sözleşmemesini uzatmaması halinde resmi teklif yapacak. (Sabah)

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