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Haber Giriş: 07.10.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba kararı verildi!

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Son Dakika | Galatasaray'da Emre Akbaba kararı verildi!
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gol sorununa Emre Akbaba ile çare bulmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu bu ayın sonuna kadar %100 hazır olacak.

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  • Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 18 takımın tüm transferleri
  • Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 18 takımın tüm transferleri
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Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda sadece 1 gol atabilen Galatasaray'da Terim, transferde beklentileri karşılanmayınca hücum sorununu Emre ile çözmeye karar verdi.

Yardımcıları ile durum değerlendirmesinde bulunan İmparator, "Çift forvetle oynamayacağız. Emre Akbaba'yı hazırlayalım'' talimatını verdi. Taylan ve Belhanda'nın önüne merkezde yer alacak Emre, ikinci forvet rolünü üstlenecek, adaşı Emre Kılınç kanada geçecek. Milli arada takımla çalışmalara başlaması beklenen Emre Akbaba'nın ekim ayı sonuna kadar fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmesi planlanıyor.

ETEBO&TAYLAN'DA ZORLANMA VAR!

Kasımpaşa maçında sakatlanan Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı'nın durumları belli oldu. Yapılan açıklamada Nijeryalı oyuncunun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan'ın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği belirtildi. (Sabah)

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