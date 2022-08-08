Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'ten maç sonu transfer açıklaması!

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz.

TRANSFER YANITI

Şu anda takviye yapmamız gereken bölgeler olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren de onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olmasını diliyorum. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor.