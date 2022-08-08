Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'ten maç sonu transfer açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Antalyaspor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 00:11

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz.

TRANSFER YANITI

Şu anda takviye yapmamız gereken bölgeler olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren de onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olmasını diliyorum. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor.

Gözden Kaçmasın

Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki Okan Buruk çok sinirlendi, Musleradan dikkat çeken hareket...Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki! Okan Buruk çok sinirlendi, Muslera'dan dikkat çeken hareket...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols