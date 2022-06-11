Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'in listesindeki Metin Öztürk'ten teknik dirketör açıklaması!

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Galatasaray'da Dursun Özbek ile birleşme kararı alarak adaylıktan çekilen Metin Öztürk, yer aldığı listenin seçimi kazanması sonrasında açıklamalarda bulundu.

'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Dursun Özbek ile projelerine inançlı olduklarını dile getiren Öztürk, "Birleşme hamlesini yapan Dursun Özbek'ti. Eşref Hamamcıoğlu ile beraber seçime hazırlanıyorduk. Dursun başkan bizim doğal liderimiz. Bundan önceki dönemde projelerde biz Dursun Özbek ile istişare ediyorduk. Mevcut yönetim döneminde bu projelerin altyapısı hazırlandı. Burada sadece bize yola devam etmek gerekir. Biz istedik ki Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutlar dağılsın. Biz Eşref Bey'in de bizimle birleşmesini istedik ama olmadı. İddiamız aynı şampiyon olacağız. Projelerimiz ve inancımız kuvvetli" dedi.

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'OKAN BURUK'TU AMA...'

Teknik direktör konusunda da açıklama yapan Metin Öztürk, "Ben gelseydim hocamız Okan Buruk'tu. Şu anda başkanımız Dursun Özbek ne derse o olacak" şeklinde konuştu.