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Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek ve Metin Öztürk seçimde birleşme kararı aldı

#Galatasaray#Dursun Özbek#Metin Öztürk
Son dakika: Galatasarayda Dursun Özbek ve Metin Öztürk seçimde birleşme kararı aldı
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.

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Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek’in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk’ün de 2’nci başkan olacağı öğrenildi. 

Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.

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LİSTEDEKİ İSİMLER NETLEŞMEYE BAŞLADI

Dursun Özbek'in listesinde Erden Timur, Cemal Özgörkey, İbrahim Hatipoğlu ve İsmail Sarıkaya gibi iş adamları da listede yer alacak.

"GALATASARAY'I BÜYÜTMEYE GELİYORUZ"

Dursun Özbek'in önderliğinde seçime girme kararı alan Metin Öztürk, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek ile biz Galatasaray'ı küçültmeye değil, büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düzlüğe çıkarmak." diye konuştu.

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EŞREF HAMAMCIOĞLU BİRLEŞMEYİ REDDETTİ

Başkan adayı Metin Öztürk'ü listesine dahil eden Dursun Özbek, bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na da "tek çatı" altında toplanma teklifini yineledi.

Dursun Özbek'in teklifini reddeden Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyurdu.

Seçimde hiçbir adayla birleşmeyeceğini belirten Hamamcıoğlu, "Son gün hukukun labirentlerinden faydalanıp iptal ettirilen 30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu’nun listelerin verileceği 20 Mayıs öncesi Adnan Öztürk ile görüştüğü ve olası yönetiminde yer alması için ikna ettiği ileri sürülürken Spor Arena’ya konuşan Öztürk, “Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde olmayacağım. Haberler gerçeği yansıtmıyor.” ifadesini kullandı.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Metin Öztürk

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