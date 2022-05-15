Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa aday oluyor! Seçim zirvesi...

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Galatasaray camiasından gelen yoğun baskı ve aday olması yönündeki talep sonrasında Dursun Özbek çalışmalara başladı.

Daha önce net bir tutumla bu taleplere olumsuz yanıt veren Dursun Özbek, 11 Haziran’daki seçim için tavrını değiştirdi.

GÜÇLÜ LİSTESİ ÖNERİSİ

Bugün gün içinde Galatasaray camiasından birçok isim Point Otel’de, Dursun Özbek’i ziyaret etti.

Güçlü bir liste ve aday olarak uzun süredir çalışan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun da yer alacağı bir ekip kurulması önerildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Dursun Özbek, Galatasaray’da liste çalışmaları için mesai harcamaya başladı. Eğer olumsuz bir gelişme ve planlarda değişiklik olmaz ise Dursun Özbek, 11 Haziran’da aday olacak.

ÖZBEK-HAMAMCIOĞLU ZİRVESİ

Eski başkan Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu şu sıralarda kritik ve önemli bir görüşme gerçekleştiriyor.

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Bu görüşmede iki ismin aynı listede seçime girip girmemesi netleşecek

BAŞKAN ADAYLARI SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında planlarını ve tartışma konusu olan önemli noktalara cevap verdi. Seçilmesi durumunda yapacağı kasa kolaylığı, Levent Nazifoğlu ile çalışacak olması, Nuri Şahin polemiği, Domenec Torrent ve Okan Buruk ile ilgili görüşleri ve çok daha fazlası videomuzda.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Galatasaray'da arzuladığı ideali ve planlarını anlatan Hamamcıoğlu, tartışma konusu olan "parasız başkan adayı" söylemine ilk kez yanıt verdi. Kulübün işlenebilir yapıya kavuşması, kasa kolaylığı tercihi, Domenec Torrent'in geleceği, Daniel Farke'nin gerçeklik payı, futbol şubesinin olası yapılanması ve seçim gündemi... Hepsi ve daha fazlası videomuzun tamamında.