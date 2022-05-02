Son Dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'ten olay sözler! Hedefindeki isim Fatih Terim mi? Anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi...

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Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 3-2'lik skorla konuk takım oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Bafetimbi Gomis ile öne geçen Galatasaray, 44. dakiğkada Yatabare'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Konuk ekip, 49. dakikada Ulvestad ile durumu 2-2 yaparken 58'de Bafetimbi Gomis penaltıdan beraberliği sağladı. Son sözü ise 64. dakikada Ahmet Oğuz şık bir golle söyledi ve takımına galibiyeti getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, 47 puanla 13. sırada kalırken; Demir Grup Sivasspor ise 48 puanla 11. basamağa yükseldi.

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NEF STADYUMU'NDA TARİHİ SKOR

Opta'nın verilerine göre; Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşayan Galatasaray (35 maçta 50 gol), maç başına ise 2015/16'nın (1.44) ardından en yüksek ortalamasına ulaştı (1.43).

Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mart 2009'dan (Eskişehirspor) bu yana Süper Lig'de ilk kez Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Demir Grup Sivasspor sağ beki Ahmet Oğuz ise Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü Galatasaray'a atmış oldu.

Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'a deplasmanda üç gol atan Demir Grup Sivasspor, yine Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı deplasmanda ilk kez mağlup etmenin sevincini yaşadı.

DOMENEC TORRENT'İN OLAY SÖZLERİ KİME?

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Sözlerinin hedefinin Fatih Terim mi yoksa sarı kırmızılı yönetim mi olduğu sorulan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'da yaşadıklarımı hiçbir kulüpte yaşamadım" diyerek verdiği cevapla ve anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

RESMİ SİTEDE PAYLAŞILDI

Domenec Torrent'in ses getiren demeçleri, sarı kırmızılı kulübün internet sitesinde de yer aldı.

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"KULÜBÜ BOŞ BULDUK"

Kulüp tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde... Domenec Torrent

"DÜŞÜŞTE OLAN BİR UÇAKLA KARŞILAŞTIK"

Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor. Domenec Torrent

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Benim kontratım var. Kontrata saygı duyma konusuna ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu benim için hiç normal bir durum değil. İşini yapan iyi bir insan için de zor bir durum. Çok iyi oyuncular vardı aklımızda Türkiye’de bazı insanların bilmediği liglerden. Ama artık çok geç kaldık. Onlar artık başka yerlerle anlaşmaya başladılar. Ben durumdan sıkılmış durumdayım, Galatasaray’da olmaktan değil. Ben, çalışanlarım, teknik ekibim, hepsi her gün her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir şey değil. Yeni başkan nasıl devam etmek ister bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Her şeyi düşünmek de hakları. Ben de ekibim de kesinlikle bu kulüpte olmaktan çok memnunuz. Kontratımız süresince de devam etmek istiyoruz. Bu şekilde komplike duruma rağmen ama tabii ki de yeni gelen insanlarla da konuşmak lazım. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu. Kağıtlar etrafa saçılmıştı. Etraf boştu. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık, bilgisayarlar yok, programlar yok. Akademiden iki tane analist getirdik mecburen. Bu arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içerisinde aynı zamanda programlar almamız gerekti ve çalışmaya başladık. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Biliyorsunuz ilk 3 maçta nasıl düşüşteydi takım. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ancak en azından fiziken toparlandık. Aynı şekilde son 11 yılda çok güzel takımlarda çalışma fırsatı buldum, orada yaptığımız çalışmaların aynısı yapıyoruz burada da. Bu ufak detaylar. Ama bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düşmüş durumda. Ben bu tarz bir şeye alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık değildir. Türkiye’de bir gün içinde her şey değişebilir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden ben burada olmaktan yorgun değilim, Galatasaray’da olmak onur benim için ama neyse ki sosyal medyaya bakmıyorum fakat insanlar bilmiyorlar gerçekler ne. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün bir güç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu takım son ana kadar mücadelesine devam etmesi için. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Domenec Torrent

"GELDİĞİMİZDE BİLGİSAYAR DAHİ YOKTU"

Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti. 5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz. Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim. Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray’da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz. Domenec Torrent

"BİRÇOK BELİRSİZLİK VAR"

Oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyorlar ama gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Başkan değişecek mi teknik direktör değişecek mi birçok belirsizlik var. Domenec Torrent

FATİH TERİM İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın eski hocası hakkında daha önce Mary ayında da dikkat çeken bir söylemde bulunmuştu.



"SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL AVRUPA'DA DA ÇOK ÖNEMLİ ANCAK KİMSE SONSUZA KADAR YAŞAYAMAZ"

Sayın Fatih Terim, sadece Türkiye'de önemli bir isim değil. Avrupa'da da önemli biri. Çok saygıdeğer bir antrenör. Galatasaray'ın çok büyük oyuncuları, hocaları oldu ama kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Sayın Terim gibi birinin yerine atanmış olmak kolay değil. Sayın Terim'le mücadele etmek için buraya gelmedim. Hepimiz gelip geçeriz ama kulüp sonuna kadar kalır. Domenec Torrent

BANU YELKOVAN: SADECE BAŞKAN DEĞİL TAKIM DEĞİŞMELİ

Ligin bitimine üç hafta kala, şampiyon kesin olarak, düşen takımlar büyük ölçüde belli olmuşken ve Galatasaray’ın matematiksel olarak beşincilik üzerinden Avrupa’ya gidiş ihtimali hâlâ devam etmekteyken camiada bu hedefe inanan yegâne kişilerin tribünleri dolduran ve ekranları başında inatla bu maçı izleyen mazoşist taraftarlardan ibaret olduğu, ne sahadaki futbolcuların ne de kenardaki teknik yönetimin bu maçtan beklentisinin ‘bitse de gitsek’in çok da ötesinde olmadığı sahaya çıkan 11’den, sahadaki çaba düzeyinden ve maç bütününde ortaya çıkan istatistiklerden belliydi.

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TORRENT’i KiMSE ANLAYAMADI

Maçın 10. dakikasında Gomis’in ayağından golü bulduktan sonra geriye çekildi Galatasaray. Altay maçından sonra, “Daha fazla pozisyon üretmeliydik” diyen Torrent’in o maçtan bu maça bu konuda neyi değiştirdiğini, oyunun büyük bölümünde anlaşılamadı. Galatasaray’ın tamamen kendi sahasında kabul ettiği maça hareket gelmesi için önce dakika 44’te Yatabare’nin ayağından beraberliği getiren golü yemesi, sonra dakika 49’da Ulvestad’ın takımını öne geçirmesi gerekti.

40 METREDEN GELEN HARiKA GOL

Sarı kırmızılılar ancak kendi evlerinde mağlup duruma düştükten sonra biraz hareketlendiler ve Halil’in asistinde ceza sahası içinde düşürülen Kerem’in kazandırdığı penaltıyı Gomis ağlara gönderince beraberliği yakaladılar. Geride kalan dört gole rağmen, maçın en güzel sayısı 64. dakikada yaklaşık 40 metreden herkesin ve özellikle Muslera’nın bakışları arasında sert şutu çapraza takan Ahmet Oğuz’dan geldi. Galatasaray yeni başkanını seçmesi gereken haftada sadece başkanı değil, tepeden tırnağa tüm takımı değiştirse sanırım sarı kırmızılı renklere gönül veren kimse üzülmezdi.

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