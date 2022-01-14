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Son Dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'ten kaleci kararı! Muslera'nın yerine Sergio Rico...

#Galatasaray#Transfer#Sergio Rico
Son Dakika: Galatasarayda Domenec Torrentten kaleci kararı Musleranın yerine Sergio Rico...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent, kaleci Sergio Rico'nun transfer edilmesini istedi.

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Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini isterken, bu eldivenin Sergio Rico olduğu öğrenildi.

Sezon başında Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki İspanyol, Fransız devi PSG’nin formasını giyiyor.

BU SEZON 1 MAÇA ÇIKTI

2020’de Sevilla’dan 5 milyon Euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı’nda 1 defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG’de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas’ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.

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#Galatasaray#Transfer#Sergio Rico

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