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Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'in tazminatı dudak uçuklatıyor

#Galatasaray#Domenec Torrent#Burak Elmas
Son dakika: Galatasarayda Domenec Torrentin tazminatı dudak uçuklatıyor
Ali Naci Küçük

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’in sözleşmesindeki tazminat miktarı dudak uçuklatacak cinsten... Kayseri maçı kaybedildiği takdirde İspanyol teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşuluyor ancak bunu yapmak hiç kolay değil. Domenec Torrent, 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray’dan bu sezon 1 milyon 225 bin Euro, gelecek sezon 1.5 milyon Euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin Euro alacak. Sarı kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, bu paranın tamamını Torrent’e ödemek zorunda.

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Galatasaray’da, Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Domenec Torrent, ilk 4 maç itibarıyla geçer not alamadı.

Sarı kırmızılı takım, İspanyol teknik direktörün yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 puan alırken, 5 gol attı, kendi kalesinde
ise 10 gol gördü. Ligde 24. haftayı 28 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray’ın küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı sadece 3.

Önümüzdeki cumartesi günü kendi sahasında Yukatel Kayserispor’la karşılaşacak sarı kırmızılıların bu maçta da galip gelememesi halinde Domenec Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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Mukavelede herhangi bir opsiyon maddesi bulunmuyor

Ne var ki Torrent’in biletini kesmek hiç de kolay değil zira İspanyol teknik adamın tazminatı dudak uçuklatacak cinsten...

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15 Ocak 2022’de, yani 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor; Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent’in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda.

Yapılan anlaşmaya göre Domenec Torrent’e, bu sezonun son 5 ayı için 1 milyon 225 bin, gelecek sezonun tamamı için de 1.5 milyon Euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin Euro verilecek.

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Kayserispor ve Göztepe ile birbirinden önemli maçlar oynayacak

Dolayısıyla Galatasaray, sözleşmesini tek taraflı feshettiği takdirde Torrent’e 2 milyon 775 bin Euro ödeyecek. Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemeyen başkan Burak Elmas ile kurmayları, İspanyol teknik adam ve ekibini ellerinden geldiğince destekliyor. Süper Lig’de son 6 maçın
4’ünü kazanan Kayserispor’la zorlu bir mücadele verecek olan Galatasaray’ı gelecek hafta daha kritik bir karşılaşma bekliyor. Sarı kırmızılılar, 27 puanlı Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’ı sezon sonuna dek Eyüpspor’a kiraladı.

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