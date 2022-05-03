Son Dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'in suçlamaları sonrası gözler Fatih Terim'de!

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sivasspor yenilgisinin ardından katıldığı basın toplantısında, isim vermeden takımın eski hocası Fatih Terim hakkında flaş bir iddiada bulundu.

İspanyol çalıştırıcı, göreve geldiğinde hiçbir bilgisayar programının çalışmadığını, dosyaların boş olduğunu, rakip analizleri ve tüm verilerin silindiğini, kağıtların yırtılarak atıldığını ileri sürdü. Tecrübeli teknik adam bu nedenle futbol akademisinden iki analisti A takıma almak zorunda kaldıklarını ifade etmişti.

Fanatik'in haberine göre; Domenec Torrent'in sözleri sonrasında, gözler Aslan'ın eski hocası Fatih Terim'e çevrildi. Terim'in, meslektaşına nasıl bir cevap vereceği büyük merak konusu haline geldi.

Florya karışmıştı!

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim'in ardından tüm ekibinin de görevine son verilmesiyle birlikte, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin adeta alt üst olduğu iddia edilmişti. Birçok formanın kaybolduğu, depoların boşaltıldığı ileri sürülmüş, ancak kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

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