Son Dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedildi!

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Galatasaray, Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir.

TORRENT'İN PERFORMANSI

İspanyol teknik adam Galatasaray'ın başında, Süper Lig'de 18 maça çıkarken, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar sezonu 52 puanla 13. sırada tamamladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıkan Torrent, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.