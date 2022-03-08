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Son Dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent kararını verdi! Muslera mı Pena mı?

#Galatasaray#Barcelona#Inaki Pena
Son Dakika: Galatasarayda Domenec Torrent kararını verdi Muslera mı Pena mı

UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da 1 numaralı soru cevabını buldu. Sarı kırmızılı ekipte kaleyi Inaki Pena koruyacak. 3.5 ay sonra Konya maçının kadrosuna alınan ve kulübede bekleyen Muslera’nın, maç eksiği nedeniyle yine kenarda olacağı öğrenildi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona deplasmanına çıkacak olan Galatasaray ’da 1 numaralı soru cevabını buldu.

Sarı kırmızılı takımda kaleyi Inaki Pena koruyacak. 3.5 ay sonra Konya maçının kadrosuna alınan ve kulübede bekleyen Muslera’nın, maç eksiği nedeniyle yine kenarda olacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Domenec Torrent’in, kaleci antrenörü Ricard Segarra’nın raporunu da dikkate alarak tercihini genç eldivenden yana kullanacağı bildirildi. Böylece Pena, altyapısından yetiştiği Barcelona’ya karşısında ilk Avrupa kupası maçını oynayacak.

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#Galatasaray#Barcelona#Inaki Pena

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