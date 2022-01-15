Son Dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent ilk kadrosunu açıkladı! Arda ve Babel...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas ve baskı çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

BABEL, ARDA VE LUYINDAMA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Babel, Arda ve Luyindama, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı kırmızılı ekip, Hatayspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Hatay’a hareket ederek maç öncesi burada kampa girecek.

Haberin Devamı

Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile yarın saat 19.00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda karşılaşacak.

Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Gustavo Assunçao, Bartuğ Elmaz, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fatih Öztürk

Galatasaray'ın eksikleri:



Arda Turan, Victor Nelsson, Ryan Babel, Mbape Diagne, Christian Luyindama, Fernando Muslera, Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli.