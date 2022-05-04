Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolları ayırmak için düğmeye basıldı!

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Gakatasaray’da Fatih Terim’in ardından büyük umutlarla takımın başına getirilen ancak alınan başarısız sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Domenec Torrent ile yolları ayırmak için yönetim düğmeye bastı. Sarı kırmızılıların başında çıktığı 17 maçta 8. yenilgisini seyircisi önünde oynanan Sivasspor karşında alan İspanyol teknik adamın maçın ardından yaptığı açıklamalar vedalaşma sürecini hızlandırırken başkan Burak Elmas, Torrent ile bugün ya da yarın bir araya gelecek.

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"Devam etmek istiyoruz" dedi ama...

60 yaşındaki teknik adam yine aynı maçın ardından “Ben de ekibim de kesinlikle bu kulüpte olmaktan çok memnunuz. Kontratımız süresince de devam etmek istiyoruz” dese de Elmas, Başakşehir karşılaşması öncesi konuyu çözüme kavuşturmakta kararlı. Bu yaşananların ardından Domenec Torrent’in menajeri Josep Maria Orobitg, yönetimle fesih görüşmesi yapmak için İstanbul’a geldi. Başkan Burak Elmas, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent için Orobitg ile fesih pazarlığı gerçekleştirereken düşük maliyetle sözleşmeyi sonlandırmaya çalışacak.

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Son 3 maçta Hakan Balta gelecek

Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak. Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı’nı çalıştıran Hakan Balta yapacak. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.

"Çoğunluk sağlansın, seçim 4 Haziran'da yapılsın"

Galatasaray’da seçimin tarihi 4 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran olarak açıklanırken bir grup üye alışılmışın dışında bir adım atmak için harekete geçti. Birçok genel kurul üyesi “Galatasaray 1 hafta daha kaybetmesin” diye seslenerek genel kurulun 4 Haziran’da gerçekleşmesi için üyelerin büyük çoğunluğunun Galatasaray Lisesi’nde olması adına çağrılarda bulunmaya başladı.

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Fırat Develioğlu başkan adayı oldu

Galatasaray’da mahkemeye yaptığı başvuru ile olağanüstü seçimin yapılmasına engel olan Fırat Develioğlu, sarı kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Develioğlu, “Kulübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir adayın çıkması için her türlü gayrette bulundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olduğumu bildiriyorum” ifadelerini kullandı.