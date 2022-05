Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrılıyor! Sözleşmesindeki tazminat detayı ve 3 maçlık yeni teknik adam...

Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti. 5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz. Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim. Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray’da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz. Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor. Oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyorlar ama gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Başkan değişecek mi teknik direktör değişecek mi birçok belirsizlik var.

Domenec Torrent