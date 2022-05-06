Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrılıyor! Sözleşmesindeki tazminat detayı ve 3 maçlık yeni teknik adam...

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Galatasaray’da Hürriyet’in günler öncesinde duyurduğu ayrılıkta ilk raund gerçekleşti. Sezon sonunu beklemeden Domenec Torrent ile yollarını ayırma kararı alan Başkan Burak Elmas, dün İspanyol teknik adam ve menajeri ile bir araya geldi. Sarı kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adamın sözleşmesine koyulan özel madde ile ayrılık hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Torrent ile 1.5 yıllık imza atan Galatasaray yönetiminin İspanyol hocanın sözleşmesine, başarısızlık ihtimalini göz önüne alarak özel bir madde eklediği ortaya çıktı. Kulübün, yolların ayrılması halinde Torrent’in tazminat bedelini aylık maaş ödemesi gibi sözleşme süresi bitene kadar eşit taksitlerle ödenmesi hakkına sahip olduğu belirtildi. Dünkü görüşmede de Başkan Burak Elmas, bu maddeyi de Galatasaray lehine kullandı.

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AYDA 75 BiN EURO

Önümüzdeki sezon için 1.5 milyon Euro hak edişi olan Torrent’e bu tutarın yarısı yani 750 bin Euro teklif edildi. Deneyimli çalıştırıcıya, sözleşmedeki madde gereği, bu rakamın 10 eşit taksitte ödeneceği belirtildi. Kısaca Galatasaray, 75 bin Euro’luk aylık taksitlerle Torrent’e veda önerisini sundu. Torrent’in dört kişilik ekibinin de gelecek sezon için 660 bin Euro’luk sözleşmesi olduğu ve onlara da bu rakamın yarısının teklif edildiği belirtildi.

SON ÜÇ MAÇ HAKAN BALTA'NIN

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yapılan zirvede bugüne kadar katkıları için teşekkür ettiği Domenec Torrent’e açık açık yola devam etmeyeceklerini deklare ederken İspanyol teknik adam, menajeri ve ekibi ile görüşüp bu teklife yanıt verecek. Torrent, Galatasaray Kulübü’nün 10 taksit halinde 750bin Euro tazminat önerisine olumlu şekilde geri dönerse hiç vakit kaybetmeden yollar ayrılacak. Son üç maçta, U19 Takımı Teknik Direktörü ve sarı kırmızılıların eski kaptanı Hakan Balta teknik sorumlu olacak.

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DOMENEC TORRENT NELER SÖYLEMİŞTİ?

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Sözlerinin hedefinin Fatih Terim mi yoksa sarı kırmızılı yönetim mi olduğu sorulan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'da yaşadıklarımı hiçbir kulüpte yaşamadım" diyerek verdiği cevapla ve anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

"GELDİĞİMDE ANALİSTLER YOKTU"

Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti. 5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz. Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim. Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray’da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz. Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor. Oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyorlar ama gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Başkan değişecek mi teknik direktör değişecek mi birçok belirsizlik var. Domenec Torrent

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Benim kontratım var. Kontrata saygı duyma konusuna ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu benim için hiç normal bir durum değil. İşini yapan iyi bir insan için de zor bir durum. Çok iyi oyuncular vardı aklımızda Türkiye’de bazı insanların bilmediği liglerden. Ama artık çok geç kaldık. Onlar artık başka yerlerle anlaşmaya başladılar. Ben durumdan sıkılmış durumdayım, Galatasaray’da olmaktan değil. Ben, çalışanlarım, teknik ekibim, hepsi her gün her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir şey değil. Yeni başkan nasıl devam etmek ister bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Her şeyi düşünmek de hakları. Ben de ekibim de kesinlikle bu kulüpte olmaktan çok memnunuz. Kontratımız süresince de devam etmek istiyoruz. Bu şekilde komplike duruma rağmen ama tabii ki de yeni gelen insanlarla da konuşmak lazım. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu. Kağıtlar etrafa saçılmıştı. Etraf boştu. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık, bilgisayarlar yok, programlar yok. Akademiden iki tane analist getirdik mecburen. Bu arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içerisinde aynı zamanda programlar almamız gerekti ve çalışmaya başladık. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Biliyorsunuz ilk 3 maçta nasıl düşüşteydi takım. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ancak en azından fiziken toparlandık. Aynı şekilde son 11 yılda çok güzel takımlarda çalışma fırsatı buldum, orada yaptığımız çalışmaların aynısı yapıyoruz burada da. Bu ufak detaylar. Ama bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düşmüş durumda. Ben bu tarz bir şeye alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık değildir. Türkiye’de bir gün içinde her şey değişebilir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden ben burada olmaktan yorgun değilim, Galatasaray’da olmak onur benim için ama neyse ki sosyal medyaya bakmıyorum fakat insanlar bilmiyorlar gerçekler ne. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün bir güç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu takım son ana kadar mücadelesine devam etmesi için. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Domenec Torrent

‘EN PAHALI 10’UN 5’i GALATASARAY’DA

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CiES), Süper Lig’in en pahalı futbolcularının listesini yayınladı. Listenin ilk 3 sırasında, tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Galatasaraylı futbolcular yer aldı. Morutan 10.7 milyon Euro · Kerem Aktürkoğlu’nun 20.3 milyon Euro ile birinci sırayı aldığı listede Victor Nelsson 14.1 milyon Euro ile ikinci, Cicaldau 13.8 milyon Euro ile üçüncü oldu. Morutan (10.7 milyon Euro) beşinci, Berkan Kutlu da (10.4 milyon Euro) altıncı sırada.

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Fenerbahçe’den Szalai 13.4 milyon Euro’luk değeriyle 4. sırayı alırken, Ferdi Kadıoğlu’na 9.7, Mergim Berisha’ya 9.2 milyon Euro değer biçildi. Şampiyon Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır 9.3 milyon Euro, Abdülkadir Ömür de 9 milyon Euro olarak gösterildi.