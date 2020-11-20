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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın!

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Son Dakika | Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın!
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Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.

 

Son Dakika | Galatasarayda divan kurulu toplantısı yarın

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