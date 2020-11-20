AA
Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın!
Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle