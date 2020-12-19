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Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da dikkat çeken Falcao rakamı!

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Son Dakika | Galatasaray'da dikkat çeken Falcao rakamı!
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Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Karagümrük maçını da kaçırdı...

Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilirken sarı kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao bir kez daha sakatlığı nedeniyle maçta oynayamadı.

Son  haftalarda kaçırdığı maç sayıları ile dikkat çeken Falcao, böylece Galatasaray kariyerinde oynadığı ve oynamadığı maçları eşitlemiş oldu.

Falcao, Galatasaray'da 29. maçını kaçırırken sarı kırmızılılarda oynadığı süre boyunca yine 29 maça çıkabilmişti. Kolombiyalı forvet, çıktığı 29 maçta ise 16 kez ağları havalandırdı.

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Son Dakika | Galatasarayda dikkat çeken Falcao rakamı

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