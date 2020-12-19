Son Dakika | Galatasaray'da dikkat çeken Falcao rakamı!

Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilirken sarı kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao bir kez daha sakatlığı nedeniyle maçta oynayamadı.

Son haftalarda kaçırdığı maç sayıları ile dikkat çeken Falcao, böylece Galatasaray kariyerinde oynadığı ve oynamadığı maçları eşitlemiş oldu.

Falcao, Galatasaray'da 29. maçını kaçırırken sarı kırmızılılarda oynadığı süre boyunca yine 29 maça çıkabilmişti. Kolombiyalı forvet, çıktığı 29 maçta ise 16 kez ağları havalandırdı.

Levent Şahin: Maçtan çok hakem kararları konuşulacaktır

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