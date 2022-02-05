Son dakika: Galatasaray'da Diagne'nin lisansı askıya alınıyor! Yeni transfer...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünya yine Uğur Şahini konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracakDünya yine Uğur Şahin'i konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracak!#Uğur Şahin
Koça sert eleştiri: Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettinizKoç'a sert eleştiri: "Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz"#Hulusi Belgü
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Bakan Dönmezden Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğizBakan Dönmez'den Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğiz #Fatih Dönmez
Canlı: Art arda üç kırmızı kart Tek gol var...Canlı: Art arda üç kırmızı kart! Tek gol var...#Süper Lig
Çocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttıÇocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı! Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttı#Peloton
Mucizeyi bekliyorlar Son 2 metre...Mucizeyi bekliyorlar! Son 2 metre...#Fas
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 30 dakikalık yol 5 dakikaya indiCumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi#Cumhurbaşkanı
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Son adım bardağı taşırdı Putin için düğmeye bastılar...Son adım bardağı taşırdı! Putin için düğmeye bastılar...#RUSYA
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
Hande Yenerin kıyafeti olay oldu Perde üstüne bikini giymişHande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'#Hande Yener
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da Diagne'nin lisansı askıya alınıyor! Yeni transfer...

#Galatasaray#Diagne#Robson Reis
Son dakika: Galatasarayda Diagnenin lisansı askıya alınıyor Yeni transfer...
Ali Naci Küçük

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alıyor. Senegalli golcü ile anlaşma sağlandı, ligin geri kalanında Diagne'ye lisanslama yapılmayacak. Sarı-kırmızılı takım, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

Haberin Devamı

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alma konusunda Senegalli oyuncuyla anlaştı. Sakatlığı bulunan Diagne sezonun geri kalanında forma giymeyecek.

Galatasaray yönetimi, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

1.5 MİLYON DOLAR ÖNERİLDİ

Galatasaray, Santos Kulübü’ne 21 yaşındaki stoper için 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. Brezilya ekibi de bu teklife sıcak bakıyor. Transferle ilgili kısa sürede resmi gelişmeler yaşanabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Diagne#Robson Reis

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs