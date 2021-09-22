Son dakika: Galatasaray'da değişim ve rotasyon zamanı! Kayserispor ilk 11'inde...

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Spor Servisi - Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bugün Kayserispor karşılaşmasında sahaya süreceği ilk 11’de, Alanyaspor karşılaşmasına göre önemli değişikliklere imza atacak.

Tecrübeli teknik adam, bir önceki maçtan farklı 5 farklı oyuncusuna bugünkü Kayseri deplasmanında görev verecek. Yoğun maç fikstürü sonrasında sakatlık riski oluşması nedeniyle Terim. Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Cicaldau'yu dinlendirmek için maç kadrosuna almadı.

KANATLAR FEGHOULI VE EMRE'NİN

Buna bağlı olarak Cicaldau’nun yokluğunda Morutan’ın görev yerini değişecek. Terim, Rumen futbolcuyu bu kez kanatlarda değil, forvet arkasında rakip kaleye daha yakın bölgede 10 numara gibi oynatacak. Kerem de yedek kulübesine çekilecek ve böylece kanatlarda Feghouli ile Emre ikilisi oynayacak. Forvette ise Fatih Terim, Halil’in yokluğunda Mohamed’e ilk 11’de görev verecek.

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ASSUNÇAO İLK KEZ OYNAYACAK

Alanya maçında kadroya alınmayan Diagne, Kayserispor deplasmanında hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao’nun da sarı kırmızılı formayı ilk kez Kayseri karşısında giymesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımda Terim’in değişime gideceği bir başka mevki de stoper olacak. Tecrübeli hoca Nelsson’un yanında Luyindama yerine Alparslan’ı oynatacak.