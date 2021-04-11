Son Dakika: Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in sağlık durumu belli oldu!

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan DeAndre Yedlin'in sağlık durumu belli oldu.

DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandı.

27 yaşındaki ABD'li oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

MESUT ÖZİL VE VESELY GİBİ...

Deneyimli sağ bekin sakatlığının Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve basketbolcu Jan Vesely ile benzer olduğu, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...