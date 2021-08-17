Son Dakika: Galatasaray'da da Süper Lig'de de Mbaye Diagne gibisi yok

Takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korusa da Galatasaray’da Mbaye Diagne fırtınası esmeye devam ediyor.

Yeni sezon planları içinde düşünülmeyen, kendisi de takımda kalmak istemeyen Senegalli golcü bu sezon çıktığı 4. maçında 3. golünü atmayı başardı.

30 yaşındaki futbolcu Giresun karşısında perdeyi açan isim olurken 40. dakikada bir de penaltı kaçırdı. Bu sezonki ilk resmi maça olan İstanbul’daki PSV maçında takımının tek golünü atan Diagne, St Johnstone deplasmanında da takımının ilk golünü ağlara gönderen isim olmuştu.

SÜPER LİG’İN ZİRVESİNDE OTURUYOR

2018-19 sezonunu 30 golle zirvede tamamlayan Diagne, geçen yıl yarım sezonda attığı 9 golle Falcao ile birlikte G.Saray’ın en skorer 2 isminde biri konumundaydı.

Ayrıca Süper Lig’de ilk maçına çıktığı Ocak 2018’den bu yana en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Diagne çıktığı 65 maçta 52 gol atarak zirveye çıktı. Senegalli bu süreçte 1 sezon Belçika’da, yarım sezon da İngiltere’de forma giydi.

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