Son Dakika | Galatasaray'da corona virüsü testine giren Mustafa Cengiz konuşacak
Galatasaray kulübünün sağlık sponsoru olan özel hastanede COVİD-19 testi yapılan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in sonucu ne zaman çıkacak? Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bugün saat 15:30'da canlı yayında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunacak. İşte detaylar...
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına Galatasaray'da 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim de yakalanmıştı. Bunun üzerine Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay da tedbir amacı ile test yaptırma kararı almıştı.
Ulus'ta Galatasaray kulübünün sağlık sponsoru olan özel hastanede COVİD-19 testi yapılan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in sonuçlarının yarın çıkacağı bilgisi kendisine iletildi
Ocak ayı sonunda operasyon geçiren Yusuf Günay'a ise bugün akşam saatlerinde test uygulanacak
Mustafa Cengiz konuşacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bugün saat 15:30'da canlı yayında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunacak.
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