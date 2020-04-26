Son dakika | Galatasaray'da corona virüs revizyonu! Satın alma yok, kiralamaya devam

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılılarda ortaya koydukları performansla bonservislerinin alınması planlanan Onyekuru ve Lemina için yeniden kiralama yoluna gidecek olan Galatasaray, diğer kiralıklardan Seri ve Andone ile vedalaşacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını oluşturmaya başlamıştı. Bu sezon döviz bazlı kontratlardan uzak durup bu doğrultuda yerli futbolculara yatırım yapma kararı alan Galatasaray’da ‘kiralık’ oyuncuların durumu da şekillenmeye başladı. Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 ay önce bonservisini almayı düşündüğü Mario Lemina ve Henry Onyekuru başta olmak üzere kiralama yolu ile kadrosuna kattığı oyuncular ile alakalı durumlar da netleşmeye başladı.

MONACO VE SOUTHAMPTON İLE KİRA PAZARLIĞI

Satın alma formülü ortadan kalktı

1- Koronavirüs salgının ortaya çıkardığı tablo sonrasında Onyekuru ve Lemina için düşünülen satın alma formülü artık gündemden kalktı. Gösterdikleri etkili performans sonrasında Galatasaray’da herkesin takdir ettiği ve 2 ay öncesine kadar bonservislerinin alınması gündemde olan bu ikilinin durumu, mali açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle ihtimal dışına çıktı. Bu sezon sarı kırmızılı forma ile başarılı bir oyun ortaya koyan Onyekuru ve Lemina için ‘yeniden kiralama’ formülüne gidilecek. İki oyuncunun da bonservisi alınamayacağı için Monaco ve Southampton kulübü ile 1 sezon daha kiralama adına masaya oturulacak.

SERI’NİN GÖREVİ MERT HAKAN’A EMANET

Seri’ye veda, Mert Hakan’a merhaba

2- A Takım maliyetini de düşürmek isteyen Galatasaray’da, bu noktada adımlar da buna göre atılacak. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile söz kesen ve sezon sonunda başarılı futbolcu ile resmi olarak imzaları atmaya hazırlanan Galatasaray Kulübü, orta sahada Seri-Mert Hakan değişikliğine gidecek. Maliyeti 4.3 milyon Euro’yu aşan Fildişi Sahilli futbolcu ile de tasarruf tedbirleri kapsamında sezon bitimi yollar ayrılacak. 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan ve bu sezon 2.8 milyon Euro garanti ücreti bulunan Jean Michaael Seri’ye katkılarından dolayı teşekkür edilecek ve orta sahadaki görev yeri de Mert Hakan’a emanet edilecek.

TALİHSİZ RUMEN GOLCÜ ADA’YA DÖNÜYOR

Andone de 3.2 milyon Euro’ya mal oldu

Hürriyet’in daha önce duyurduğu gibi sarı kırmızılılarda sezon başında Premier Lig temsilcisi Brighton’dan kiralanan Florin Andone de İngiltere’nin yolunu tutacak. 2.5 milyon Euro garanti ücreti, 700 bin Euro da kiralama bedeli ödenen ve yaşadığı sakatlığı bir türlü atlatamayan Rumen golcü de yeni sezonda sarı kırmızılı takımda yer almayacak ve sezonun bitmesi ile Galatasaray’a veda edecek.