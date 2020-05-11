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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da çifte deprem! Hasan Şaş bıraktı, Ümit Davala istifa hazırlığında...
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da çifte deprem! Hasan Şaş bıraktı, Ümit Davala istifa hazırlığında...

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Son Dakika | Galatasaray'da çifte deprem! Hasan Şaş bıraktı, Ümit Davala istifa hazırlığında...
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Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, kendi isteği ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bodrum'da bulunan Ümit Davala'nın ise istifaya etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Spor Arena Özel - Ali Naci Küçük | Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, kendi isteği ile görevinden istifa etti.

Kendi iradesiyle görevinden ayrılan Hasan Şaş, uzun bir süre sonra bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmiş ve sarı kırmızılı takımın sabah idmanında yer almıştı.

ÜMİT DAVALA İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan bugünkü idmanda Ümit Davala yer almadı. Bodrum'da bulunan Ümit Davala'nın da ilerleyen günlerde görevinden ayrılarak istifa etmesi bekleniyor.

HASAN ŞAŞ RESMEN AÇIKLADI

Hasan Şaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugune kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Hasan Şaş'ın sosyal medya paylaşımı;

Son Dakika | Galatasarayda çifte deprem Hasan Şaş bıraktı, Ümit Davala istifa hazırlığında...

Son Dakika | Galatasarayda çifte deprem Hasan Şaş bıraktı, Ümit Davala istifa hazırlığında...

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