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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Christian Luyindama satış listesine konuldu! İstenilen rakam...
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Futbol
Haber Giriş: 11.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Christian Luyindama satış listesine konuldu! İstenilen rakam...

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Son Dakika: Galatasaray'da Christian Luyindama satış listesine konuldu! İstenilen rakam...

Nelsson geldi, G.Saray’da gözden çıkarılan Kongolu stoper için hedeflenen rakam da belli oldu. Terim savunmada Nelsson ve Marcao’yu düşünürken, 3. stoper konumuna düşen Luyindama iyi bir teklifte satılacak yoksa kulübede oturacak.

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’ın savunmayı Victor Nelsson ile takviye etmesinin ardından 3. stoper konumuna düşen Christian Luyindama için hedeflenen rakam belli oldu: 4 milyon Euro. Danimarkalı oyuncunun transferinin ardından stoperdeki ikiliyi değiştirecek olan Fatih Terim performansından memnun olmadığı Luyindama’nın yerine artık Nelsson-Marcao ikilisine görev verecek.

Radamel Falcao için transfer açıklaması
Radamel Falcao için transfer açıklaması

Kulübe yolu gözüken Luyindama ise teklif alması halinde ayrılacak. Milli takım kampında 1.5 yıl önce yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü eski performansını yansıtamayan Luyindama için Belçika ve Fransa’dan kulüplerin ilgisi bulunuyor.

Galatasaray, Victor Nelssonı KAPa bildirdi Dan savunmacı İstanbula geldi
Galatasaray, Victor Nelsson'ı KAP'a bildirdi! Dan savunmacı İstanbul'a geldi

DONK, GÜMRÜK’E

Galatasaray’ın yabancı kontenjanı nedeniyle yollarını ayırdığı Ryan Donk, İstanbul’da kaldı! 35 yaşındaki Hollandalı savunmacının Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı ifade edildi.

Son Dakika: Galatasarayda Christian Luyindama satış listesine konuldu İstenilen rakam...

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