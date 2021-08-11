Son Dakika: Galatasaray'da Christian Luyindama satış listesine konuldu! İstenilen rakam...

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’ın savunmayı Victor Nelsson ile takviye etmesinin ardından 3. stoper konumuna düşen Christian Luyindama için hedeflenen rakam belli oldu: 4 milyon Euro. Danimarkalı oyuncunun transferinin ardından stoperdeki ikiliyi değiştirecek olan Fatih Terim performansından memnun olmadığı Luyindama’nın yerine artık Nelsson-Marcao ikilisine görev verecek.

Kulübe yolu gözüken Luyindama ise teklif alması halinde ayrılacak. Milli takım kampında 1.5 yıl önce yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü eski performansını yansıtamayan Luyindama için Belçika ve Fransa’dan kulüplerin ilgisi bulunuyor.

DONK, GÜMRÜK’E

Galatasaray’ın yabancı kontenjanı nedeniyle yollarını ayırdığı Ryan Donk, İstanbul’da kaldı! 35 yaşındaki Hollandalı savunmacının Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı ifade edildi.

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