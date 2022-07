Son dakika: Galatasaray'da Cenk Ergün'den istifa yalanlaması ve Joao Pedro açıklaması

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı ekibin MOL Fehervar maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirten Cenk Ergün, "Avusturya kampında ikinci hazırlık maçımızı yapacağız. Bunlardan bağımsız olarak bugün zaten hepiniz de öğrenmek için beni aradınız. Tek tek cevap veremedim. Asılsız bir haber oraya çıktı ve devamı da geldi. İlk başta benim sözde istifamı verip, başkanımızın bu istifayı kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. Zaten istifa nasıl bir müessesedir, istifanızı veriyorsanız, verirsiniz. Onun kabulünü de beklemezsiniz. Çeker gidersiniz. Dolayısıyla hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor. Böyle bir olay gerçekleşmedi. Öğleden sonra da son dakika haberi girdi. Bu sefer de istifamı verdiğime ve kamptan ayrıldığıma dair. Bu iki olay da gerçek değil. Zaten karşınızdayım. Takımla beraber geldim. Birçoğunuzla birkaç gündür sohbetler ediyoruz. İlerleyen günlerde de olacak. Şu an takımla beraber Avusturya’da kamptayım. Başkan ve yönetim tarafından bana verilmiş görev doğrultusunda takımla, hocayla, oyuncularla beraberim. Burada elimizden geldiğince takımımızı en iyi şekilde hazırlamak için burada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY’A HİZMET ETMEK BENİM İÇİN HER ZAMAN ŞEREFTİR"



Galatasaray’a hizmet etmenin kendisi için her zaman önemli olduğunu belirten Ergün, "Buradayım. Sonuçta bir görev dağılımıdır. Anları, zamanları, yoğunluğu değişebilir. Ben bu sefer başından beri daha çok takıma yakın hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Sizlerin de gördüğü ve takip ettiği kadar şu anlamıyla o kadar da içerisinde değilim. Ama dediğim gibi bu bir görev dağılımı. Bu öyledir, bugün böyledir. Yarın da nasıl olacağı yönetimimiz tarafından belirlenir. Şöyle söyleyeyim. Devam eden bir süreçti. Ben zaten göreve başladığımda da ilgi gelmişti. Bu görev içerisinde de hem başkanımız hem de Sportif AŞ Başkanvekilimiz Erden Timur da sürecin içinde bulundular. Hatta son nihai kararın verildiği, anlaşmanın olduğu anda başkanımız Dursun Özbek, oyuncumuz Marcao ve menajeri bulunmaktaydı. Dediğim gibi bunlar birer süreçtir. Bu süreçler dahilinde bizler de elimizden geleni yapacağız. Ben Galatasaray Spor Kulübü’nün görev vermiş olduğu bir çalışanım. Bunun yanında divan kurulu üyesiyim. Dolayısıyla Galatasaray’a hizmet etmek benim için her zaman şereftir. Bana uygun görülen, verilen görev neyse ben onu her zaman yaparım. Bu bugün böyledir, yarın farklı şekilde olur. Bunlar bir kırgınlık, üzüntü yaratmaz" şeklinde konuştu.



"UFAK BİR TANSİYONDU, GEREKTİĞİ ŞEKİLDE, DOSTÇA KAPATILDI"



Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt arasında yaşanan olay hakkında da konuşan Cenk Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Futbol temasın olduğu bir oyun. Bir şekilde birinin canınız acıyabiliyor. Diğer taraftan da bazen arkadaşınıza ya da rakibinize istemeden zarar verdiğiniz anlar oluyor. Bu da bunlardan biriydi. Küçük bir temas. Onun arkasından gerçekleşen bir temas da yok. Ufak bir tansiyon artması. Arkadaşlar araya girdiler. Akşamında hem oyuncularımız açıklamalarını yaptılar hem de Van Aanholt takımın karşısında düşüncelerini anlattı. Dolayısıyla şu açıdan bakabiliriz. Pozitif olarak ortada bir hırs, istek var. Bu bizim için önemli. Bunun tersinin yaşanması halinde bizim endişemiz olması lazım. Tabii ki bu hırsı da kontrollü tutabilmek lazım. Hepiniz bildiği, görüntülerden de belli olduğu üzere ufak bir tansiyondu. Gerektiği şekilde, dostça kapatıldı.



Birkaç saniyelik görüntüyü oradan aldığınız zaman nahoş görüntüler olabilir. Ancak olayın tamamına bakmak lazım."



"FUTBOL 90 DAKİKALIK BİR OYUN. OYUNCU YORULDUĞU ZAMAN, BİRAZ DİNLEDİĞİ ZAMAN BU OYUNCU KOŞMUYOR, ELİ BELİNDE Mİ DURUYOR DİYECEĞİZ"



Ömer Bayram ve Aytaç Kara’nın antrenman anında kameralara yansıyan görüntülerine de değinen Ergün, "Futbol 90 dakikalık bir oyun. Oyuncu yorulduğu zaman, biraz dinlediği zaman bu oyuncu koşmuyor, eli belinde mi duruyor diyeceğiz. İkisi de hem Galatasaray’a hem de Türk futboluna hizmet vermiş arkadaşlarımız. Onlarda kendilerinden istenileni görev verildiği taktirde, yapabileceklerini göstermişlerdir. Dolayısıyla bunu da yoğun hazırlık kampının arasındaki küçük bir istenmeyen görüntü olarak alalım. Kendileri de bunun neye sebebiyet vereceğinin farkındalar. Dolayısıyla bizim bir şey söylememiz gerek kalmadan gerekeni yaparlar.



"JOAO PEDRO TRANSFERİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR"



Joao Pedro transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Ergün, sözlerini şöyle noktaladı:



"Devam eden bir süreç var. Borsaya da açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı, ikinci aşamaya geçildiği taktirde açıklanacak durumlardır. Ancak sürecin devam ettiğini size söyleyebilirim."

Haberin Devamı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise "Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama “Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Transferde ön planda olan Erden Timur'la Cenk Ergün'ün anlaşmazlığa düştüğü ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ergün'ün istifa edeceği iddia edilmişti.