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Son Dakika: Galatasaray'da büyük sorun! Fatih Terim çözüm arıyor...

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig

Bu sezon 13 maçın 8'inde ilk golü atan Galatasaray, 2 farklı önde götürdüğü Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında berabere kaldı, öne geçtiği Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini ise kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

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Galatasaray bu sezon şampiyonluk yolundaki en büyük sıkıntıyı, öne geçtiği maçlarda yaşıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 13 karşılaşmanın 8'inde ilk golü atan taraf olurken, bunların 4'ünde puan kaybetti.

Fanatik'in haberine göre; ilk olarak 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 2-2 berabere ayrılan Aslan, aynı senaryoyu bir hafta sonraki Trabzonspor deplasmanında da yaşadı. Bu sezonki derbilerde de yüzü gülmeyen Galatasaray, Vodafone Park'taki Beşiktaş maçında öne geçip, 2-1 mağlup oldu. Bu senaryonun aynısı ise son Fenerbahçe derbisinde gerçekleşti ve Cim Bom, 1-0 önde götürdüğü mücadelede 2-1 yenildi. Böylece Aslan, bu 4 karşılaşmada tam 10 puan kaybetmiş oldu.

Terim artık çözüm arıyor

Cim Bom'un öne geçip de skoru koruyamadığı bir diğer karşılaşma ise Avrupa Ligi'nde oynandı. Sahasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova karşısında skoru 1-0'a getiren Sarı Kırmızılılar, yine bireysel bir hatayla kalesinde golü görerek, mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim, öne geçip de oyunu tutamadığı maçlar için artık yeni bir formül bulmayı umut ediyor.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig

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