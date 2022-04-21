Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan ters köşe karar! Yeniden aday mı olacak?

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Galatasaray'da gözler yarına çevrildi. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı Genel Kurul'un iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş, G.Saray Kulübü de buna itiraz etmişti.

Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da davaya fer'i müdahil (davada taraf değil, taraf yardımcısı) olurken yarın saat 11.00'de itiraz Çağlayan'da görüşülecek. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, 30 Nisan'da seçim olmayacak.

ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMAYACAK

Sabah'ın haberine göre; bu durumda mahkeme süreci devam edecek. Mali Genel Kongre iptal edilirse, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ortadan kalkacak. Elmas'ın istifa ederek yeni bir seçim tarihi açıklayacağı ve tarihin de mayıs ya da haziran ayı olacağı öğrenildi.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında yeni adaylar sürece dahil olabilecek. Önünde engel kalmayan başkan Elmas'ın da daha güçlü bir yönetimle aday olacağı ileri sürülüyor.

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ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söyledi.

Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur. Fırat Develioğlu

EŞREF HAMAMCIOĞLU: ÖMRÜM YETTİĞİNDE MÜCADELE EDECEĞİM

Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim. Eşref Hamamcıoğlu

METİN ÖZTÜRK: BURAK ELMAS'A TEŞEKKÜR EDİYORUM