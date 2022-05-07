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Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan tarihi transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson ve hatta Yunus Akgün...

#Galatasaray#Transfer#Burak Elmas
Son dakika: Galatasarayda Burak Elmastan tarihi transfer kararı Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson ve hatta Yunus Akgün...

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla bitirecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan Başkan Burak Elmas'ın bir yandan da başta taraftarının sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson ve hatta kiralıktan dönecek olan Yunus Akgün için sürpriz bir transfer kararı aldığı iddia edildi.

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Sivas yenilgisinin ardından Domenec Torrent'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol hocayla sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Önümüzdeki sezon için yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro maliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek. Elmas bu rakamı 1 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışıyor ve pazarlıklar sürüyor.

Galatasaray'da günleri sayılı olan Torrent, ayrılık kararının gölgesinde takımını Başakşehir maçına hazırlarken yeni sezonda olmayacağını oyunculara da iletmiş durumda.

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PRANDELLİ'Yİ BİLE ARATTI

Son 20 senedeki yabancı hocalar arasında istatistiklerde en başarısızı Cesare Prandelli idi. 16 resmi maça çıkan İtalyan hoca 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet karnesine sahipti. Domenec Torrent, Prandelli'nin bile gerisinde kaldı. İspanyol hoca yönetimindeki Galatasaray lig ve Avrupa'da oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

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BURAK ELMAS'TAN TARİHİ TRANSFER KARARI

Öte yandan Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı. Son Sivasspor maçı için de Nef Stadyumu'na Almanya, Fransa ve İtalya'dan gözlemciler geldi.

Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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HARCAMA YETKİSİ YOK AMA SATABİLİR

11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok. Ancak oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor. Sabah'ın haberine göre Elmas, 10 milyon Euro üzerinde cazip teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.

Başkanın danışmanı Luis Campos ve İtalyan sportif direktör Sensibile, Galatasaraylı yıldızların yüksek rakamlara satışı için bağlantılarını kullanacak.

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#Galatasaray#Transfer#Burak Elmas

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