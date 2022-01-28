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Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklaması

#Galatasaray#Muslera#Luis Campos
Son dakika: Galatasarayda Burak Elmastan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Zoom'da genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlarken Luis Campos ve kaleci transferi konusuna açıklık getirdi.

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Düzenlenen toplantıda genel kurul üyelerinin sorularını sorularını yanıtlayan Elmas, birçok konuda bilgilendirmede bulundu.

Portekizli Campos ile danışmanlık konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık. İmzadan sonra başkan danışmanı olarak göreve başlayacak." dedi.

"MUSLERA VE DIAGNE'NİN YERİNE OYUNCU ALACAĞIZ"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisinin yerine kaleci alacaklarını kaydeden Elmas, "Muslera’nın yerine kaleci alacağız. Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Oynamadığı sürede görev yapacak kaleci arıyoruz. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var." ifadelerini kullandı.

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Senegalli forvet Diagne ile ilgili olarak ise "Diagne’nin dönüşü nisan ayını bulacak. Uygun bütçeyle yerini dolduracağız." dedi.

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