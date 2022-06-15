Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Dursun Özbek'e transfer jesti! Yeni Gedson Fernandes...

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Futbol direktörlüğünü Galatasaray'ın eski hocası Riekerink'in yaptığı 3. Lig takımlarından İskenderun'da kiralık olarak forma giyen Metehan Baltacı, Galatasaray'da yeni sezonun A takım oyuncu adayları arasında gösteriliyor.

1.89'luk güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Metehan, arkadaşları arasında bir adım öne çıkıyor. Çoğunlukla sol stoper olarak görev yapan Metehan'ın, Marcao'ya çok iyi bir yedek olabileceği belirtiliyor. İskenderun formasıyla 27 maça çıkan ve 2 kez gol sevinci de yaşayan Metehan Baltacı, A takıma girmek için sezonun açılmasını artık iple çekiyor.

OMAR ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

1 yıllık tedavi süreci sonrası Galatasaray'da formasına kavuşan ve bu sezon eski formuna dönmesi beklenen Omar Elabdellaoui, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Galatasaray'a bir borcum var, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum" demişti.

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Ancak Norveç basını, geçtiğimiz günlerde Milli Takım kampını ziyaret eden tecrübeli futbolcunun burada, "Ülkesine dönebileceği" yönünde bazı sinyaller verdiğini öne sürdü. Sarı-Kırmızılı kulüp ise Omar'a menajeri vasıtasıyla ya da başka bir yolla herhangi bir transfer teklifi gelmediği bilgisini verdi.

MARCAO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Avrupa kulüplerinin Marcao'ya olan ilgisi artarak devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya Roma ve Sevilla oldukça yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadrodaki yıldız oyuncuları işaret ederek, "Hiçbir oyuncuyu satmayacağız" demişti.

Ancak İspanyol basını, Sevilla'nın Sambacı için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığını ileri sürdü. Özbek'in böyle bir durumda Marcao'nun gitmesine izin verebileceği belirtiliyor.

BURAK ELMAS'TAN DURSUN ÖZBEK'E TRANSFER JESTİ

Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırırken, kiralık gelen Assuncao ve Pulgar'dan beklediği verimi alamadı. Sabah'ın haberine göre 5 numara takviyesi yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetime Florentino Luis teklif edildi.

Ancak bu teklif eski yönetimden geldi. Burak Elmas ve ekibi, geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan, bonservisi ise Benfica'da olan 22 yaşındaki ön liberoda gelinen aşamayı Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime aktardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile masaya oturduğu anda Florentino transferinde mutlu sona ulaşacak.

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KAAN AYHAN HAMLESİ

Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden Transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün’ü getiren Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim, Kaan Ayhan oldu. İlk 11’de en az 3 yerli oynatma kuralının yanı sıra Kaan’ın defansın her bölgesinde ve ön liberoda görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu.

2024'e kadar sözleşmesi var

Cenk Ergün, milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile görüşerek transfer koşullarını öğrendi. Galatasaray, İtalyan kulübü ile 30 Haziran 2024’e dek sözleşmesi bulunan Kaan’ı bonservisiyle satın almayı planlıyor. Sarı kırmızılılar daha önce de talip oldukları 27 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacak.

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Trabzonspor da ilgileniyor

Üst seviyede yerli futbolcu rotasyonunun dar olması nedeniyle transferin gözdeleri arasında yer alan Kaan Ayhan’la Trabzonspor da ilgileniyor.