Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin görev dağılımı resmen açıklandı
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yönetim kurulundaki görev dağılımı resmen açıklandı. Dağılımda futbol ve basketbol şubeleriyle ilgili görevlendirme olmaması dikkat çekti. Işıtan Gün'ün futbol şubesinden sorumlu olacağı iddia edilmişti.
Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90. Yönetim Kurulumuzda görev bölümü aşağıdaki gibidir:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
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