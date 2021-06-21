MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi göreve başlıyor! Matbata ve devir-teslim töreni ne zaman?
GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi göreve başlıyor! Matbata ve devir-teslim töreni ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.06.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi göreve başlıyor! Matbata ve devir-teslim töreni ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi göreve başlıyor! Matbata ve devir-teslim töreni ne zaman?

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerine mazbataları yarın saat 11.00'de Türk Telekom Stadı'ndan verilecek. Devir-teslim işlemi de çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacak,

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu’nda verilecektir.

Yine Tüzüğümüzün 83. Maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Fatih Terim Floryada Terimin elindeki kağıt ve Arda Turan detayı...
Fatih Terim Florya'da! Terim'in elindeki kağıt ve Arda Turan detayı...
Galatasarayın yeni transferi Alpaslan Öztürkten Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı

Son dakika: Galatasarayda Burak Elmas yönetimi göreve başlıyor Matbata ve devir-teslim töreni ne zaman

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi