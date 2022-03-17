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Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas kesenin ağzını açtı! Barcelona maçı primini müjdeledi...

#Galatasaray#Barcelona#Prim
Son Dakika: Galatasarayda Burak Elmas kesenin ağzını açtı Barcelona maçı primini müjdeledi...

Galatasaray, kulüp tarihinin en kritik maçlarından birini bu akşam Barcelona ile oynayacak. Sarı-kırmızılı takımda ilk maçta alınan 0-0'lık skor tur için moral verirken Başkan Burak Elmas kesenin ağzını açtı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona maçı öncesi dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanı ziyaret etti.

Burada oyuncularla ve teknik heyetle bir araya gelen Elmas'a, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı ve Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile de eşlik etti. Takıma Barça sınavında şans dileyen Başkan, tur primini de açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Barcelona'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmaları halinde, Sarı-Kırmızılı oyunculara 650 bin Euro prim dağıtılacağını açıklayan Elmas'ın müjdesi, Florya'da bayram havası yarattı.

'Ayağımı kaydıramadılar'

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, ilk 15 dakikası medyaya açık olarak gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla da şakalaştı. Saha kenarına doğru temizlenen karlar nedeniyle, bir gazetecinin yerlerin kaygan olduğu yönünde kendisini uyarması üzerine Elmas, "Ayağımı kaydırmaya çalışan çok kişi var, şu zamana kadar kaymadı" diyerek, esprili bir cevap verdi.

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