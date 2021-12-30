Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinden karar çıktı! Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...

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Avrupa'da tarihinin en başarılı performanslarından birini imza atmasına rağmen ligde zirvenin 19 puan gerisinde kalan G.Saray’ın Türkiye Kupası’na da 5. turda veda etmesinin ardından dün kritik bir zirve gerçekleşti.

Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim’in bir araya geldiği zirveden hem kenetlenme hem de yardımcılarıyla ilgili önemli bir karar çıktı. Burak Elmas’ın eleştiri oklarının hedefindeki tecrübeli teknik adama “Size inanıyoruz ve güveniyoruz” diyerek destek verdiği öğrenildi.

EKİBE 2 YENİ İSİM KATILACAK

Ancak başkanın özellikle Terim’in cezalı olduğu dönemde performansları tartışılan yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş’in etkisiz kaldığını belirterek teknik ekibin daha da güçlendirilmesini istediği ifade edildi.

Terim de Elmas’ın önerisini kabul ederken teknik ekibe 2 yeni isim daha eklenecek. Selçuk İnan ile Necati Ateş ise sezon sonuna kadar daha geri planda görev yapacak. Ancak ekibi katılacak isimlerden biri Francesco Farioli olmayacak. Terim’in kupa maçı sonrası yalanladığı İtalyan çalıştırıcı, Bülent Korkmaz’ın ardından Alanya’ya imza atacak.