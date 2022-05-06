Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığa aday olmayacak!

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Galatasaray'da 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim gündemi sürerken mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı büyük merak konusuydu.

Başkanın güçlü bir liste hazırlayarak seçim yarışına yeniden gireceği iddiaları dile getirilirken Spor Arena, Burak Elmas’ın adaylık konusunda verdiği karara ulaştı.

3 ADAY VAR

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.

ADAY OLMAYACAK

Başvuruların 20 Mayıs’a kadar süreceği seçim takviminde sarı-kırmızılılar 11 Haziran’da yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek.

Aday olup olmayacağı merak edilen Burak Elmas’ın, son günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelip seçim gündemiyle ilgili görüşmeler yaptığı bilinirken bu görüşmelerin ardından yakın çevresinin tavsiyesiyle aday olmama kararı aldığı öğrenildi.

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Öte yandan başkan Elmas’ın önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın geleceğini ilgilendiren önemli konular hakkında uzun bir konuşma yapacağı ve kulübün sorunlarını dile getireceği belirtiliyor.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. 2 gün önce akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

BİR KEZ DAHA TEDBİR KONDU

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal olmuştu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

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"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

ELMAS TARİHİ DUYURMUŞTU

Son tedbir kararının ardından sarı kırmızılılarda bir kez daha seçim tartışmaları yaşanırken basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, tartışmalara son noktayı koyarak seçim için tarih vereceklerini duyurmuştu.

7-11 HAZİRAN'DA SEÇİM

Elmas'ın basın toplantısının ardından Galatasaray'da yapılan resmi açıklamada, seçimin 7-11 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

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Galatasaray Kulübü’nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLEYDİ:

"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

BURAK ELMAS ADAYLIK İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim."

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EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Osman Kocaman

Boğaç Göncü

Murat Uysal

Mehmet Emre Mısırlı

Levent Apaydın

Nizam Hışım

Cevat Genç

Utku Dönmez

Murat Karaman

Tamer Saka

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

Bora İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik Morova

Can Natan

Adil Emecan

Mehmet İsmail Sarıkaya

Binnur Doğançe Zaimler

Dikran Gülmezgil

Emir Aral

Fabrizio Casarett

Ethem Baturalp Pamukçu