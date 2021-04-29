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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika: Galatasaray'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Spor Kulübü, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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