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Son Dakika: Galatasaray'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
Galatasaray Spor Kulübü, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur