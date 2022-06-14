Son Dakika: Galatasaray'da bir numaralı teknik direktör adayı Marco Rose

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Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni bir dönem başlarken, camianın en çok merak ettiği konuların başında teknik direktörün kim olacağı sorusu var. Hatırlanacağı gibi, Galatasaray 'da seçim süreci uzayınca, yönetime talip olan isimler transfer vb. konularda daha fazla gecikmemek üzere çalışmalara erkenden başlamıştı.

Bu çalışmalarda etkin rol alan isimlerden biri de Cenk Ergün'dü. Daha önceki Dursun Özbek döneminde şampiyonluk kadrosu kuran, ancak Fatih Terim takımın başına geçince pasifize edilen Cenk Ergün, son haftalarda Eşref Hamamcıoğlu adına bazı görüşmeler yapıyordu.

Fanatik'te yer alan habere göre; zellikle teknik direktör konusunda yakın temaslarda bulunan Ergün, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Rose ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Kazandıktan sonra el sıkıştı

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Seçimden önceki süreç devam ederken, Dursun Özbek'ten, "Tarafsızlığını kaybediyorsun" yönünde bir mesaj alan Cenk Ergün, yazılı açıklama yaparak, "İki adaya da eşit mesafede bir profesyonelim" ifadesini kullanmıştı. Gelinen noktada merakla beklenen hamle gerçekleşti. Dursun Özbek'in, kongreyi kazandıktan sonra Cenk Ergün'le tekrar anlaştığı öğrenildi. Bugün Sportif A.Ş. yönetimi büyük ölçüde belli olacak. Cenk Ergün'ün de bir kez daha 'idari menacer' sıfatıyla kulübe dönmesi bekleniyor.

Kurmayları da onay verirse...

Özbek'le yaptığı son görüşmede teknik direktör temasları hakkında bilgi veren Cenk Ergün, Marco Rose ile yaptığı anlaşmayı ileterek, kendisiyle tekrar bir araya gelme şansının bulunduğunu bildirdi. Dursun Özbek ise bu kararı Sportif A.Ş. yönetimini belirledikten sonra kurmaylarıyla masaya yatıracağını dile getirdi. Böylece Alman çalıştırıcı, bir anda Galatasaray'ın 1 numaralı teknik direktör adayı haline geldi. Özbek'in ekibi de Marco Rose'a onay verirse, Torrent'le yolların ayrılmasından hemen sonra 45 yaşındaki antrenörle yeniden temas kurulacak.