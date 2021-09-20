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Son Dakika: Galatasaray'da bir kriz de Mohamed'de! Alanyaspor maçında...

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Taraftar
Son Dakika: Galatasarayda bir kriz de Mohamedde Alanyaspor maçında...

Son dakika haberi... Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'da taraftarların tepki gösterdiği son isim, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed oldu.

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Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a Türk Telekom Stadı'nda 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da taraftar bazı oyunculara tepki göstermişti.

Başta DeAndre Yedlin, Ömer Bayram ve Ryan Babel'i protesto eden sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde bir başka isim daha vardı.

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Fanatik'in haberine göre; Mısırlı golcü Mostafa Mohamed de taraftarların hedefindeydi. Maçın ikinci yarısında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna giren Mohamed, adeta yokları oynamaya devam etti. Gol pozisyonuna girmekte çok zorlanan 23 yaşındaki forvet, aldığı topları da oldukça etkisiz kullandı.

Hatta son dakikalarda kaleye çektiği şut farklı bir şekilde auta gidince, tribünler de ona tepki gösterdi.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Taraftar