Son Dakika: Galatasaray'da bir kriz de Mohamed'de! Alanyaspor maçında...

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Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a Türk Telekom Stadı'nda 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da taraftar bazı oyunculara tepki göstermişti.

Başta DeAndre Yedlin, Ömer Bayram ve Ryan Babel'i protesto eden sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde bir başka isim daha vardı.

Fanatik'in haberine göre; Mısırlı golcü Mostafa Mohamed de taraftarların hedefindeydi. Maçın ikinci yarısında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna giren Mohamed, adeta yokları oynamaya devam etti. Gol pozisyonuna girmekte çok zorlanan 23 yaşındaki forvet, aldığı topları da oldukça etkisiz kullandı.

Hatta son dakikalarda kaleye çektiği şut farklı bir şekilde auta gidince, tribünler de ona tepki gösterdi.